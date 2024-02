Differiti al 18, 21 e 25 marzo i click day per i flussi 2024

Il Ministero dell’interno, con la circolare 641/2024 del 29 gennaio, richiamando quanto disposto con il Dpcm 19 gennaio 2024 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha reso noto che i click day previsti per l’anno 2024, che devono essere rispettati per l’invio delle istanze di nulla osta all’ingresso in Italia di cittadini non comunitari per motivi di lavoro, sono stati differiti a marzo 2024.

Come si ricorderà, sulla Gazzetta ufficiale 231/2023 è stato pubblicato il Dpcm 27 settembre...