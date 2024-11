Digital Nomad Visa, visto per nomadi digitali in Italia altamente specializzati

Modalità e i requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori Extra-UE altamente qualificati che intendono lavorare da remoto in Italia

Una modifica all'articolo 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, apportata dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha introdotto la possibilità per i lavoratori altamente specializzati che desiderano trasferirsi in Italia da Paesi Extra – UE, di poter beneficiare di un visto speciale per lavoratori a distanza e nomadi digitali.

Dopo una lunga attesa, il governo, con decreto del 29 febbraio 2024, ha chiarito le procedure operative e i requisiti per l'ottenimento del Visto Nomade Digitale italiano, annoverando...