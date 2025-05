Dimissioni per fatti concludenti, l'impatto operativo

Il difficile equilibrio tra le competenze dell'INL e del Giudice del Lavoro

A circa tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo istituto, sebbene sia forse troppo presto per comprendere realmente l'impatto sociale che avrà, si possono comunque evidenziare alcune questioni che, sicuramente, saranno oggetto di riflessione nel momento in cui vedremo i lavoratori contestare la decisione datoriale e presentarsi davanti al magistrato per difendere le proprie ragioni. E' innegabile che, da subito, l'art. 19 della Legge n. 203 del 2024 (Collegato lavoro) abbia sollevato rilevanti ...