Dimissioni per fatti concludenti: quadro normativo e recenti novità giurisprudenziali
L’istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotto dal cosiddetto “Collegato Lavoro” nel 2025, ha rappresentato un’importante novità felicemente accolta dalle aziende che ha come obiettivo principale quello di disincentivare le condotte dei lavoratori che, al fine di accedere alla NASpI, costringevano il proprio datore di lavoro ad intimare il licenziamento a seguito di prolungate assenze ingiustificate. A seguito delle prime indicazioni ministeriali, nonché dei primi orientamenti giurisprudenziali...
Correlati
Circolari del Sole 24 Ore
Circolari del Sole 24 Ore