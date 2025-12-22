Dimissioni per fatti concludenti, sì alla Naspi se subentra la giusta causa
L’indennità scatta se la causale è invocata dal dipendente o dall’azienda che provvede a licenziarlo
L’Inps torna sulla delicata e dibattuta questione relativa alle dimissioni per fatti concludenti. Lo fa con la circolare 154/2025 ponendo l’accento sull’efficacia delle dimissioni intervenute dopo l’avvio da parte del datore di lavoro della procedura telematica. Più propriamente, il focus della circolare si incentra sulla possibilità del lavoratore di poter far ricorso alla Naspi quando, nei termini previsti dalla normativa, egli presenti le dimissioni telematiche per giusta causa interrompendo la...
