Dimissioni per fatto concludente, arriva il nuovo codice Inps

La nuova procedura di dimissioni per fatto concludente, introdotta dall’articolo 19 del collegato lavoro (legge 203/2024), ha una ricaduta, tra l’altro, anche sulla contribuzione dovuta all’Inps per il finanziamento della Naspi e, in particolare, sul cosiddetto ticket di licenziamento di cui alla legge Fornero (92/12). Per questo, con il messaggio 639 di ieri, l’Istituto introduce il nuovo codice “1Y”, da utilizzare nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nella circostanza sopra citata.

