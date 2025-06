Dimissioni di fatto, l’assenza ingiustificata misurata dai contratti collettivi

Le assenze ingiustificate iniziate prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro (legge 203/2024, operativa dal 12 gennaio 2025) non possono concorrere al perfezionamento della fattispecie delle dimissioni di fatto. Inoltre, il termine da prendere come riferimento per la maturazione delle dimissioni è quello che regola l’assenza ingiustificata nel ccnl applicato ai fini disciplinari, e solo in via residuale si applica il termine di 15 giorni previsto dalla legge. Infine, una procedura avviata...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi