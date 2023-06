Dimissioni volontarie e ticket Naspi

Un lavoratore rassegna le proprie dimissioni volontarie telematiche in data 25 maggio 2023 indicando quale ultimo giorno di presenza al lavoro il 30 giugno 2023. Il successivo 3 giugno 2023 diventa padre e per i successivi 10 giorni usufruisce del congedo obbligatorio. L'azienda deve versare il ticket Naspi? Oppure essendosi dimesso quando non era padre, è escluso dal campo di applicazione della norma? Il messaggio Inps 1356/2023 pare sottendere che il congedo doveva essere già (anche solo in parte) fruito nel momento in cui vengono rassegnate le dimissioni.