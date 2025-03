Dipendenti comparto turismo, gli adempimenti nella Cu 2025

La Certificazione Unica 2025 continua a essere uno degli adempimenti fiscali più rilevanti di inizio anno per datori di lavoro e intermediari, costituendo un obbligo fondamentale per i sostituti d’imposta. Nel settore turistico, due aspetti assumono un’importanza particolare nella compilazione della CU 2025: la detassazione delle mance e l’applicazione del trattamento integrativo speciale, che richiedono un’attenzione specifica per garantire il corretto inquadramento fiscale e contributivo.

Il Provvedimento...