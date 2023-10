Direttore di banca, sì al risarcimento anche senza azione disciplinare di Rita Rossi

È tenuto al risarcimento del danno il direttore di banca che smarrisce il contratto di prestito accordato e la fideiussione prestata, impedendo all’istituto di insinuarsi al passivo fallimentare della società inadempiente, pur in assenza di una azione disciplinare promossa dalla banca. È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 4 ottobre 2023, n. 27940.

La vicenda è quella di un direttore di banca condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento alla banca datrice del danno causato dalla sua negligenza, per aver omesso di custodire, in un dossier relativo ad una società cliente copia dei documenti consacranti il contratto di prestito accordato e la fideiussione prestata, in tal modo impedendo alla banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione del prestito accordato. È da sottolineare che la banca non aveva promosso alcuna azione disciplinare verso il dipendente.

È proprio su questo punto che fa leva uno dei motivi di ricorso del direttore, ovvero sull’indipendenza dell’azione disciplinare rispetto a quella risarcitoria e sul fatto che alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare.

Per il ricorrente, pur non mettendosi in dubbio l’indipendenza dell’azione disciplinare rispetto a quella risarcitoria, la circostanza che la banca non aveva promosso alcuna azione disciplinare verso il dipendente, avrebbe dovuto far escludere la pretesa risarcitoria in quanto fondata sui medesimi fatti oggetto della contestazione mai giunta ad uno specifico addebito.

Ma per la Corte di Cassazione le due differenti azioni, disciplinare e di risarcimento del danno, si pongono su piani distinti, indipendenti l’uno dall’altro. La Corte ha chiarito che «la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un “alter ego”, occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell’azienda» (Cass. 394/2009; 8702/2000; 2097/2018). Per la sentenza in commento l’interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa e dallo stesso può essere legittimamente assunta la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari.