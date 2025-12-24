Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare

Dall'aumento del minimo contrattuale al rafforzamento del welfare contrattuale per tutelare da un lato il potere di acquisto dei lavoratori e, dall'altro, permettere alle aziende di pianificare i costi
Il 5 novembre 2025 – in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto collettivo - Manageritalia e Confcommercio– Imprese per l'Italia hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi".
Il CCNL ha decorrenza dal 1° gennaio ...
I punti chiave
- Trattamento economico
- Piattaforma welfare CFMT
- Fondo Mario Negri
- Garanzia Infortuni Antonio Pastore
- Agevolazioni contributive per l'assunzione e la nomina di dirigenti
- Dirigente temporaneo
- Invecchiamento Attivo
- Politiche attive per la ricollocazione
- Genitorialità
- Salute e inclusione
- Formazione e aggiornamento professionale
- Pari opportunità e trasparenza retributiva
- Ambito di applicazione
- Contrasto al dumping contrattuale