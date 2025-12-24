Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare

Il Corriere delle PagheApprofondimento

Dall'aumento del minimo contrattuale al rafforzamento del welfare contrattuale per tutelare da un lato il potere di acquisto dei lavoratori e, dall'altro, permettere alle aziende di pianificare i costi

Il 5 novembre 2025 – in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto collettivo - Manageritalia e Confcommercio– Imprese per l'Italia hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi".

Il CCNL ha decorrenza dal 1° gennaio ...

Argomenti

I punti chiave

  1. Trattamento economico
  2. Piattaforma welfare CFMT
  3. Fondo Mario Negri
  4. Garanzia Infortuni Antonio Pastore
  5. Agevolazioni contributive per l'assunzione e la nomina di dirigenti
  6. Dirigente temporaneo
  7. Invecchiamento Attivo
  8. Politiche attive per la ricollocazione
  9. Genitorialità
  10. Salute e inclusione
  11. Formazione e aggiornamento professionale
  12. Pari opportunità e trasparenza retributiva
  13. Ambito di applicazione
  14. Contrasto al dumping contrattuale

