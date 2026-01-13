Dirigenti, ferie annuali irrinunciabili

Anche nei confronti dei dirigenti il diritto alle ferie annuali retribuite conserva natura fondamentale e irrinunciabile e la mancata fruizione non può essere automaticamente imputata al dipendente in ragione della sola autonomia organizzativa. Spetta infatti al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente in condizione di godere delle ferie, di averlo sollecitato alla loro fruizione e di averlo informato delle conseguenze della mancata utilizzazione, ai fini dell’esclusione del diritto...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi