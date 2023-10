Dirigenza medica: graduare funzioni e incarichi di Valeria Zeppilli

Nel settore sanitario, la dirigenza medica è interessata da un procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, che, come osservato dalla Corte di cassazione ( sezione lavoro, 9 ottobre 2023, n. 28258), l’azienda sanitaria di appartenenza deve avviare e portare avanti nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

In tale iter è prevista una fase di consultazione sindacale, di carattere endo-procedimentale, finalizzata, tra le altre cose, alla determinazione delle risorse che possono essere destinate alla remunerazione della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e che dipende, appunto, dalla graduazione.

Le trattative e l’intero iter procedimentale sono regolati dalla previsione contrattuale di specifici termini interni, che stabiliscono anche una data per la loro conclusione. In ogni caso, né il mancato rispetto di tali termini, né l’eventuale insorgenza di problematiche concernenti il fondo dedicato alla quantificazione della quota varabile sono idonei a incidere sull’obbligo della pubblica amministrazione di attivare e concludere la procedura diretta ad adottare il provvedimento determinativo della suddetta quota variabile.

Tutto ciò considerato, laddove la pubblica amministrazione violi la sua obbligazione di attivare e completare il procedimento finalizzato ad adottare il provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, il dirigente medico, sebbene non possa chiedere l’adempimento di tale obbligazione, può ottenere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione. A tal fine, come previsto dalla Corte di cassazione, il sanitario può limitarsi ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento da parte del datore di lavoro, mentre quest’ultimo deve provare i fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa o dimostrare che il proprio inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.

Per quanto riguarda la valutazione del danno, il giudice può provvedere anche in via equitativa, purché il dirigente medico abbia allegato – a maggiore specificazione di quanto sopra accennato – l’esistenza dell’occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del nesso causale.

La perdita di chance, in via equitativa, può essere quantificata anche considerando i danni indiretti e mediati che si presentano come effetto normale in base al principio della cosiddetta regolarità causale.