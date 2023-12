Diritto all’oblio oncologico, impatto anche sui contratti di lavoro

Dal 2 gennaio del prossimo anno entrerà finalmente in vigore la legge ( legge 193/2023, nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre) che tutela il cosiddetto diritto all’oblio oncologico, ossia il diritto delle persone guarite da una pregressa patologia di tipo oncologico di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria condizione, con importanti effetti anche sulla loro condizione lavoristica.

Secondo i dati diffusi dal Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, in Italia sono oltre ...