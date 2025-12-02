Diritto di assunzione diretta dopo 48 mesi di staff leasing
Lo prevede l’ipotesi di rinnovo del Ccnl metalmeccanici a fronte di quattro anni di missione, con pari mansioni e categoria, nella stessa azienda
Fermi i limiti di legge, «i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice». Questa è la previsione, molto significativa riguardante la somministrazione a tempo indeterminato...
Ccnl Metalmeccanica (industria)
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi