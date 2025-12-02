Diritto di assunzione diretta dopo 48 mesi di staff leasing

Fermi i limiti di legge, «i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice». Questa è la previsione, molto significativa riguardante la somministrazione a tempo indeterminato...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi