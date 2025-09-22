Contenzioso

Distacchi fittizi e appalti illeciti: la Corte d’appello di Roma traccia i limiti

Semaforo rosso ad un uso strumentale del distacco o dell’appalto per eludere la normativa e le decisioni giudiziarie

di Enrico Vella

Il tema del distacco dei lavoratori si colloca da sempre in una zona grigia, al confine con l’interposizione illecita di manodopera. Una recente sentenza della Corte d’appello di Roma (sezione lavoro, sentenza 2639 del 9 settembre 2025) affronta con decisione questa materia, chiarendo che l’istituto non può essere piegato a fini elusivi, tanto meno per aggirare una pronuncia giudiziale.

I fatti sono lineari quanto significativi. Alcuni lavoratori, da decenni addetti alla manutenzione presso la sede...

