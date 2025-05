Distacco all’estero e tassazione agevolata: l’indennità di sede è imponibile al 50% anche per distacchi annuali?

La domanda Si chiede l’applicabilità di quanto disciplinato dall’articolo 51, comma 8, del TUIR, in merito all’imponibilità al 50% dell’indennità di sede e altre indennità per servizi prestati all’estero, nel caso di lavoratore assunto da azienda italiana distaccato in Francia per un anno, al quale si applica la convenzionale solo ai fini fiscali. Si chiede se l’esenzione del 50% è ancora solo per attività non continuative, vista l’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, lettera c) dal 2001 e il punto 2.5 della Circolare Inps sull’unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale 1997, o comunque se applicabile ai distacchi di un anno all’estero.

