Domanda entro il 30 settembre per l’accredito dei contributi figurativi di Michele Regina

La scadenza riguarda chi è in aspettativa non retribuita per mandato sindacale o elettivo









Attenzione alla scadenza del 30 settembre per l’accredito dei contributi figurativi che viene riconosciuto ai lavoratori iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, privati e fondi speciali che sospendono, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.

La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza.

L’Inps ricorda che, solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

La richiesta deve essere presentata dall’interessato esclusivamente online all’istituto di previdenza attraverso il servizio dedicato utilizzando le proprie credenziali telematiche. Le indicazioni per la trasmissione sono state fornite con circolare 153/2017 relativamente agli iscritti alle gestioni private, inclusi il fondo pensioni sportivi professionisti e fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici si rimanda alle indicazioni fornite con il messaggio 147/2018. Gli interessati possono anche rivolgersi anche al contact center o ai patronati e agli intermediari dell’istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con il messaggio 1193/2023 l’istituto ha precisato che, fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle domande di accredito, per una corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le sedi territoriali continueranno a utilizzare il modello AP 123 che i datori di lavoro interessati devono redigere e consegnare ai lavoratori.

Per le gestioni private è necessario allegare alla domanda telematica il provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti scritti di proroga e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro.

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica elettiva si dovrà anche allegare:

certificazione dell’organismo pubblico sulle funzioni svolte. La certificazione degli organismi pubblici è acquisita dalla sede territoriale dell’Inps tramite contatti diretti con l’organo pubblico. Il lavoratore, in sede di istanza, deve rilasciare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del Dpr 445/2000, circa la funzione svolta, la data della sua proclamazione, l’organo presso cui reperire la certificazione, precisando inoltre se, in ragione della carica, maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione;

certificazione del pagamento della quota a carico ai sensi dell’articolo 38, legge 488/1999 nei casi in cui, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica sindacale si dovrà anche allegare: