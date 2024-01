Domanda online per trasferire il riscatto laurea

I contributi versati per il riscatto laurea, prima di essere iscritti a una forma di previdenza obbligatoria, vengono dall’Inps collocati provvisoriamente nel fondo lavoratori dipendenti, ma senza dar luogo all’iscrizione a quest’ultimo. È l’interessato che, successivamente, deve indicare all’istituto di previdenza dove accreditare tali contributi, in una gestione in cui è o è stato iscritto.

D’ora in avanti questa procedura potrà essere svolta solo in via telematica, a opera del diretto interessato...