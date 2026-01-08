Donne e lavoro nella moda

Il settore della moda rappresenta uno dei contesti produttivi in cui la presenza femminile è storicamente più rilevante, ma anche uno di quelli in cui persistono profonde asimmetrie sul piano delle condizioni di lavoro, delle opportunità di carriera e della tutela dei diritti. Si analizza l'evoluzione del ruolo delle donne nel fashion system, mettendo in luce le trasformazioni organizzative, le criticità ancora presenti e le responsabilità delle imprese nella costruzione di ambienti di lavoro equi, inclusivi e sostenibili. L'attenzione è rivolta al rapporto tra creatività e lavoro, tra visibilità e tutele, nonché alle prospettive future in termini di pari opportunità e valorizzazione del capitale umano femminile
Il mondo della moda esercita da sempre un forte richiamo simbolico, associato a creatività, estetica e innovazione, ma dietro questa dimensione fortemente mediatica, si colloca una realtà produttiva complessa, articolata e profondamente segnata dal lavoro femminile, laddove le donne rappresentano una componente essenziale dell'intera filiera, non solo nelle attività creative e artistiche, ma anche nei ruoli produttivi, organizzativi e commerciali.
Nonostante ciò, il settore continua a evidenziare ...
Argomenti
I punti chiave
- Donne protagoniste nel fashion: dalla centralità creativa alla dimensione lavorativa
- Il lavoro femminile tra creatività, flessibilità e precarietà
- Organizzazione del lavoro e responsabilità delle imprese
- Diritti, inclusione e nuove sensibilità nel settore fashion
- Prospettive future: verso un modello di lavoro più equo e sostenibile
- Conclusioni