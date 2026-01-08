Donne e lavoro nella moda

Il settore della moda rappresenta uno dei contesti produttivi in cui la presenza femminile è storicamente più rilevante, ma anche uno di quelli in cui persistono profonde asimmetrie sul piano delle condizioni di lavoro, delle opportunità di carriera e della tutela dei diritti. Si analizza l'evoluzione del ruolo delle donne nel fashion system, mettendo in luce le trasformazioni organizzative, le criticità ancora presenti e le responsabilità delle imprese nella costruzione di ambienti di lavoro equi, inclusivi e sostenibili. L'attenzione è rivolta al rapporto tra creatività e lavoro, tra visibilità e tutele, nonché alle prospettive future in termini di pari opportunità e valorizzazione del capitale umano femminile