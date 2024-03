Doppia iscrizione previdenziale per i magistrati onorari a esaurimento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 54 del 5 marzo 2024 il decreto ministeriale del 22 gennaio 2024 in materia di copertura previdenziale per i magistrati onorari non esclusivisti del contingente a esaurimento. Il decreto interviene a seguito dell’articolo 15-bis, comma 2, del decreto legge 75/2023 (su cui si veda la circolare Inps 100/2023) che aveva arricchito la normativa in materia di magistratura onoraria di una disciplina speciale sui profili di carattere fiscale e previdenziale per...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi