Durante una trattativa sindacale l’azienda può comunicare con i dipendenti
Informarli sulla posizione dell’impresa non costituisce attività antisindacale
Durante le trattative sindacali, il datore di lavoro può liberamente comunicare con i dipendenti per esprimere la posizione dell’azienda, se questa iniziativa non ostacola il regolare svolgimento del confronto in corso al tavolo negoziale.
Il datore che, nel corso di una vertenza sindacale prolungatasi mesi, invia ai dipendenti una serie di comunicazioni in cui prende posizione sugli argomenti oggetto di confronto con la controparte sindacale non si rende, per ciò stesso, responsabile di una condotta...