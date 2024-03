Durata della somministrazione parametrata sui contratti collettivi

Con la sentenza 79/2024 del 26 febbraio scorso il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato sulla questione, molto dibattuta, del requisito della temporaneità del lavoro in somministrazione, con specifico riferimento al caso di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia e inviato in missione con contratti di somministrazione a tempo determinato presso un medesimo datore di lavoro per un rilevante periodo di tempo (poco meno di 44 mesi).

La sentenza richiama preliminarmente gli orientamenti...