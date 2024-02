Ecco la nuova busta paga 2024: tanti aiuti ma solo a termine

Sarà applicato nella maggior parte dei casi a partire dalla busta paga di febbraio, con possibile recupero degli arretrati, lo sconto dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti madri di due o più figli, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, commi 180-182). La circolare Inps con le istruzioni ai datori (27/2024) è stata pubblicata infatti il 31 gennaio.

