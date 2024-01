Edili, riduzione contributiva dell’11,50 per cento

Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto dirigenziale 13 dicembre 2023 che autorizza la riduzione contributiva dell’11,50% a carico delle imprese edili relativamente all’anno 2023. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Come negli anni scorsi, per la fruizione dell’agevolazione si deve attendere la circolare Inps.

