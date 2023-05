Edilizia Aniem, via libera all’elemento variabile della retribizione per il Lazio di Cristian Callegaro

In data 9 maggio 2023 è stato sottoscritto – da Aniem Confapi Lazio, Feneal-Uil Lazio, Filca-Cisl Lazio e Fillea-Cgil Lazio – il verbale di accordo che definisce gli importi dell'E.V.R. (elemento variabile della retribuzione) per l'anno 2023.



Gli importi dell'E.V.R., se spettanti, dovranno essere erogati a operai e impiegati retroattivamente dal 1° gennaio 2023.



L'E.V.R., che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (compreso il Tfr) – presenta i requisiti previsti...