Edilizia (cooperative): le disposizioni attuative per il nuovo Fnape di Luca Vichi

Dal 1° ottobre ridotto del 10% il contributo di finanziamento del Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile dovuto alle singole casse edili

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In data 21 settembre 2023 Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un apposito accordo per dare seguito a quanto previsto dall’accordo 9 maggio 2023 per la costituzione del Fnape come ente autonomo. Le Parti stabiliscono che:

- venga ridotto del 10%, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il contributo di finanziamento del Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (Fnape) dovuto alle singole casse edili;

- venga restituito alle casse edili, dalla stessa data e con riferimento agli anni 2016-2023, il 30% dell’importo eccedente il valore soglia. Tale restituzione spetta a quelle casse edili che abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia). Il recupero avverrà, fino al raggiungimento della somma spettante, riducendo i versamenti dovuti al fondo Fnape nel corso dell’anno e le somme potranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape a carico delle imprese;

- debba concludersi entro 12 mesi il percorso di adesione a Fnape dalla costituzione dell’ente stesso.

Viene inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, la Cnce provvederà all’accantonamento di risorse per 30 milioni a titolo di fondo di riserva dell’ente Fnape. Nella fase di primo avvio l’aliquota di finanziamento dell’ente Fnape è fissata allo 0,20% del flusso contributivo.

La dichiarazione a verbale di Filca-Cisl

La Filca-Cisl, con la dichiarazione a verbale del 28 settembre 2023, precisa di condividere esclusivamente le parti dell’accordo del 21 settembre 2023 relative alla riduzione delle aliquote Fnape, alla restituzione delle somme eccedenti, al completamento del percorso di adesione, alle modalità di accesso per le casse edili nuove aderenti e all’istituzione del fondo di riserva.