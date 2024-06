Elezioni 2024, i permessi in busta paga dei lavoratori ai seggi

Il regime dei permessi elettorali, dalla disciplina normativa al calcolo della retribuzione

I turni elettorali, che si sono tenuti sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per le elezioni europee 2024 e per il rinnovo di quasi il 50% di comuni italiani, oltre che per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte, offrono l’occasione per analizzare il regime dei permessi elettorali spettanti a coloro che, in quanto lavoratori dipendenti, siano stati nominati e impegnati nello svolgimento delle operazioni elettorali di preparazione dei seggi e di scrutinio delle schede elettorali durante le predette...