Elezioni regionali in Basilicata, così la busta paga

Domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024 si sono svolte le elezioni regionali in Basilicata per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale.

I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In tale periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno. Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo...