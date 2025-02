Eliminazione obbligo invio CU forfettari

La domanda

In merito all’eliminazione dell’obbligo di trasmissione delle CU di lavoro autonomo per i contribuenti Forfettari chiediamo se si tratta di una facoltà concessa o di un’esclusione esplicita cui non è possibile derogare. Qualora effettuassimo l’invio di tali CU per i Clienti che anche quest’anno inviano i dati, cosa accadrebbe? C’è il rischio di duplicare i redditi dei percipienti o di incorrere in sanzioni?