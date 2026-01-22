Emersione dal lavoro nero anche per lo straniero espulso da altro Stato
Incostituzionale il divieto di accesso alla procedura contenuto nel decreto legge 34/2020
Anche lo straniero presente in Italia senza valido titolo di soggiorno e oggetto di provvedimento di espulsione deciso da altro Stato dell’Ue deve poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro nero. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 6/2026, riguardante l’articolo 103 del decreto legge 34/2020 che preclude l’accesso a tale procedura agli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (Sis).
La decisione riguarda la sanatoria attivata nel 2020 per i lavoratori dei...
