Ente turismo Sardegna, dote di 400mila euro ad aziende e lavoratori del comparto

Condizione fondamentale per accedere alle prestazioni è la regolarità nei versamenti verso l’ente.

L’E.B.T.S. (Ente bilaterale turismo della Sardegna) ha stanziato 400mila euro per le aziende (200mila euro) e i lavoratori (200mila euro) soci dell’Ente almeno dal 2022 e in regola col versamento delle quote associative al momento della richiesta.

Per le aziende sono state previste tre linee di intervento ( https://ebtsardegna.org/notizie/690-regolamento-interventi-per-aziende ) :

- bonus energia, per le spese di corrente elettrica sostenute nel 2023, fino ad un massimo di 1.000 euro;

- bonus del cuore, fino ad un massimo di 1.000 euro, quale rimborso per l’acquisto di un defibrillatore nel 2022/2023 o, in alternativa, richiesta all’Ente di un defibrillatore presso il fornitore regionale selezionato;

- bonus comunicazione e marketing, del valore massimo di 1.000 euro per azienda, per supportare le imprese nelle spese sostenute nel 2023 per la realizzazione o aggiornamento del sito web aziendale.

Per quanto riguarda i lavoratori, essi potranno accedere a (https://www.ebtsardegna.org/notizie/691-regolamento-interventi-per-lavoratori ):

- premio natalità: un importo di 400 euro, raddoppiato in caso di parto gemellare, per lavoratori lavoratrici che hanno avuto un figlio nato nel 2023;

- premio stagionalità: un bonus di 300 euro per lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato/stagionale nel 2023;

- premio scuola: contributo di 300 euro per ciascun figlio, destinato ai lavoratori con figli che hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie, istituti superiori e università (fino al 26° anno di età compiuto nel 2023), nell’anno scolastico 2022/2023;

- premio vacanze: rimborso del 50% della somma spesa per le vacanze effettuate nel 2023 presso strutture turistiche in Sardegna, fino a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, destinato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato e stagionali;

- premio formazione professionale: 200 euro di rimborso ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato e stagionale, che nel corso del 2023 hanno frequentato e concluso almeno 2 corsi erogati e certificati dall’E.B.T.S. , per un numero complessivo di almeno 15 ore di formazione.

Come detto in precedenza, condizione fondamentale per accedere alle prestazioni sia per le aziende, sia per i lavoratori, è la regolarità nei versamenti verso l’ente.

Ogni singolo soggetto (azienda o lavoratore), potrà richiedere fino ad un massimo di due prestazioni nel 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica all’interno del sito web, dal 2 ottobre al 31 dicembre 2023; le prestazioni saranno erogate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse stanziate.