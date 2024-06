Equo compenso: una conquista da difendere

Il rapporto tra la Legge 49/2023 sull’equo compenso ed il Codice dei Contratti, la posizione assunta dall’Anac con il parere precontenzioso 101/2024 e le recentissime pronunce dei Tar Veneto e Lazio

La legge sull’Equo Compenso n. 49/2023, entrata in vigore a partire dal 20 maggio 2023 con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 104 del 5 maggio 2023, rappresenta per tutti i liberi professionisti una vera e propria conquista a garanzia del riconoscimento di un compenso finalmente giusto ed equo a fronte di prestazioni professionali rese dagli stessi in favore dei c.d. “contraenti forti” attraverso convenzioni unilateralmente predisposte, spesso contenenti clausole vessatorie...