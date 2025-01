Esclusa la natura subordinata per l'attività lavorativa prestata dall'avvocato all'interno di studi associati

La Corte di Cassazione esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il singolo avvocato e lo Studio legale associato - nella persona dei titolari soci dello stesso - anche qualora il professionista non sia un associato dello Studio, ma svolga la sua prestazione in qualità di collaboratore esterno, seppur continuativamente e con l'obbligo di esclusiva. In tale ipotesi, ai fini della natura autonoma del rapporto, risulta essere dirimente l'assenza di potere conformativo esercitato dal datore di lavoro sul contenuto della prestazione e sulle modalità di svolgimento della stessa.