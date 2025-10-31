Esercizio di più attività economiche e scelta del Ccnl da applicare

Il caso esaminato dalla S.C. riguarda una società che applicava il CCNL gas-acqua, predeterminato nei contratti individuali di lavoro, al posto di quello delle aziende di igiene urbana, più coerente con l'attività di fatto esercitata dai lavoratori ricorrenti
Massima
Contratto collettivo di diritto comune – efficacia soggettiva – autonomia negoziale delle parti – sussistenza – attività economiche diverse – iscrizione alle rispettive associazioni sindacali – CCNL coerente con ciascun settore – applicazione - necessità Cass., sez. lav., ord. 17 ottobre 2025, n. 27719
Nel sistema contrattuale privatistico, l'efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune si fonda sull'autonomia negoziale delle parti, esercitata mediante l'iscrizione ad un'associazione sindacale stipulante o attraverso comportamento concludente. Il datore di lavoro che svolge diverse attività economiche ed è iscritto alle rispettive associazioni stipulanti è tenuto ad applicare il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività svolta.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13 settembre 2019, confermava la decisione emessa nel giudizio di prime cure dal Tribunale di Vicenza, che aveva respinto le domande di alcuni lavoratori dirette a ottenere l'applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente/Utilitalia) in luogo del CCNL Gas–Acqua (Federgasacqua), prescelto nei rispettivi contratti individuali sin dall'assunzione. I ricorrenti svolgevano mansioni nel settore rifiuti...