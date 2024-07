Esonero disabili legge 68/99 e diminuzione dell’invalidità

La domanda

Nel caso di assunzione di una lavoratrice con una disabilità pari al 100% e per la quale è stato presentato e ottenuto dall’Inps l’incentivo pari al 70% della retribuzione per 36 mesi, previsto dall’articolo 13 della legge 68/99, qualora alla lavoratrice durante il rapporto venga ridotta la percentuale di invalidità, si riduce o si perde (a seconda della diminuzione) lo sgravio concesso in sede di assunzione?