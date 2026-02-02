Estesa al 2026 l’esenzione contributiva per il Sisma centro Italia
I chiarimenti Inps sul perimetro applicativo delle agevolazioni riconosciute e le indicazioni operative conseguenti all’ulteriore proroga disposta dalla Legge di bilancio per il 2026
Con il messaggio 323 del 30 gennaio 2026, l’Inps interviene nuovamente sul perimetro applicativo delle agevolazioni contributive riconosciute alle imprese operanti nella cosiddetta “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”, fornendo indicazioni operative conseguenti all’ulteriore proroga per il corrente anno disposta dalla Legge di bilancio per il 2026.
Come noto, l’articolo 46, comma 2, lettera d), del Dl 50 del 2017 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali...
