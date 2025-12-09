Etica e responsabilità nella gestione dei big data aziendali

La gestione dei big data rappresenta uno snodo strategico per le imprese contemporanee, poiché l'analisi dei dati consente di orientare le decisioni commerciali, modellare i processi di business e gli assetti organizzativi e definire nuove forme di interazione con il mercato. Si analizzano le principali dimensioni dell'etica dei big data, approfondendo l'impatto di pratiche scorrette, gli strumenti e le politiche adottabili per garantire una gestione conforme ai valori aziendali e un contesto operativo che promuova responsabilità, sicurezza e sostenibilità.
Nell'era digitale e con l'avvento di tecnologie come intelligenza artificiale e machine learning, le aziende dispongono oggi di strumenti sempre più potenti per raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di dati, i cosiddetti "big data", al fine di supportare decisioni strategiche, innovare prodotti e servizi, migliorare processi interni e anticipare dinamiche di mercato,
Il ricorso massivo ai big data, ha radicalmente trasformato i modelli organizzativi e i processi decisionali delle ...