Fine apprendistato, dimissioni o licenziamento al termine del periodo formativo

Come stabilito dall’articolo 41, comma 1 del Dlgs 81/2015, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, all’interno del quale è contenuto il periodo formativo, che costituisce l’essenza del contratto stesso, e che prevede una data di scadenza, ovvero la data di fine contratto di apprendistato.

Se al termine del periodo formativo, ovvero alla data di fine apprendistato, nessuna delle due parti recede dal rapporto, esso proseguirà...