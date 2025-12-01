Fino a cinque anni per pagare i debiti con Inps e Inail
Massimo 60 rate mensili con importi oltre 500mila euro, fino a 36 mesi se il dovuto è inferiore
Passo in avanti verso la concreta possibilità di dilazionare fino a 60 mesi il pagamento dei debiti nei confronti di Inps e Inail. Infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre, è stato pubblicato il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 24 ottobre 2025, che allunga i tempi massimi del pagamento rateale, come previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge 203/2024 (Collegato lavoro).
Secondo quest’ultimo, dal 1° gennaio 2025, Inps e Inail «possono consentire il pagamento rateale dei debiti...