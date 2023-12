Firmato l’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. Doppiaggio

In data 6 dicembre 2023 tra Anica, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del ccnl per il settore Doppiaggio, il cui ambito di applicazione è comprensivo delle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che si occupano dell’edizione italiana di prodotti audiovisivi attraverso il doppiaggio.

Decorrenza e durata

Il presente ccnl decorre dal 1° ottobre 2023 con una durata pari a 3 anni per la parte normativa, mentre per la parte economica la...