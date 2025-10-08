Fissati gli importi minimi per gli incarichi post-doc e di ricerca

Il decreto del ministero dell’Università e della Ricerca del 6 agosto 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre) ha fissato il trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca, introdotti rispettivamente dagli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010 (legge Gelmini). A questo punto compete alle università e agli enti di ricerca, nonché alle istituzioni speciali interessate, procedere all’approvazione dei regolamenti che consentano l’emanazione...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi