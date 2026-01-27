Flat tax e fiscalità di attrazione: neo-residenti e pensionati esteri
Struttura, presupposti applicativi, vantaggi e criticità, con un approccio operativo fondato su esempi numerici e scenari comparativi
Negli ultimi anni il legislatore italiano ha progressivamente rafforzato il ricorso a regimi fiscali speciali, finalizzati ad attrarre persone fisiche dall'estero, collocando la leva tributaria al centro delle politiche di competitività internazionale e di sviluppo territoriale.
In questo contesto si inseriscono due misure di particolare rilievo operativo:
- il regime della flat tax per i neo-residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR;
- il regime agevolato al 7% per i pensionati esteri previsto ...