Flat tax per i neo-residenti: analisi di convenienza e casi pratici

Quadro pratico per valutare, in termini di convenienza effettiva, le opportunità e le criticità connesse all'adesione al regime speciale dei neo-residenti. Esempi numerici e simulazioni concrete per valutare quando e per chi la flat tax si riveli effettivamente conveniente e individuazione dei principali profili di criticità operativa che i professionisti devono considerare in sede di pianificazione