Flat tax per i neo-residenti: analisi di convenienza e casi pratici

Quadro pratico per valutare, in termini di convenienza effettiva, le opportunità e le criticità connesse all'adesione al regime speciale dei neo-residenti. Esempi numerici e simulazioni concrete per valutare quando e per chi la flat tax si riveli effettivamente conveniente e individuazione dei principali profili di criticità operativa che i professionisti devono considerare in sede di pianificazione
Premessa
Con le modifiche introdotte già nel 2025, il regime della flat tax per i neo-residenti ha mutato la propria fisionomia, passando da strumento di attrazione generalizzato a misura selettiva rivolta ai grandi patrimoni. L'innalzamento dell'imposta sostitutiva, pur mantenendo invariati i requisiti soggettivi e la durata quindicennale del regime, ha introdotto una soglia di accesso più elevata, da 100 mila a 200 mila euro annui per i nuovi aderenti, restringendo l'ambito applicativo ai soli contribuenti...