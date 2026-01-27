Flat tax per i neo-residenti: la disciplina del regime fiscale

Il regime previsto per i neo-residenti, introdotto con la Legge di Bilancio 2017, è finalizzato ad attrarre soggetti con grandi patrimoni, stimolando maggiori consumi, investimenti e capitale relazionale nel Paese, con attese ricadute occupazionali e fiscali indirette. Nel valutare l'efficacia concreta del regime occorre considerare sia le condizioni di accesso e la tassazione applicabile, sia il confronto con giurisdizioni estere potenzialmente più flessibili e generose, in un quadro normativo in continua evoluzione.