Flat tax per i pensionati esteri: analisi di convenienza e casi pratici

Quadro pratico per valutare, in termini di convenienza effettiva, le opportunità e le criticità connesse all'adesione al regime speciale dei pensionati.

Regime flat tax pensionati al 7% - Analisi numerica e casi pratici

Nel caso del regime del 7% per i pensionati esteri, l'elemento determinante non è l'entità del reddito, bensì la localizzazione territoriale (residenza in Comuni del Mezzogiorno o in aree sismiche entro specifici limiti demografici) e la struttura del reddito estero. Il vantaggio fiscale deriva, pertanto, dal combinato effetto tra imposizione sostitutiva agevolata e vincolo territoriale di residenza, che condiziona in modo diretto la convenienza complessiva del regime. Si evidenzia che il regime ...