Flat tax per i pensionati esteri: la disciplina del regime fiscale

Il regime pensato per i pensionati esteri è orientato ad incentivare il trasferimento stabile in Italia di pensionati residenti all'estero ma anche alla rivitalizzazione socio-economica delle aree interne e meridionali. Nel valutare l'efficacia concreta del regime occorre considerare sia le condizioni di accesso e la tassazione applicabile, sia il confronto con giurisdizioni estere potenzialmente più flessibili e generose, in un quadro normativo in continua evoluzione.
Premessa
Il regime della flat tax per i pensionati titolari di redditi esteri, disciplinato dall'articolo 24-ter del TUIR e introdotto con la Legge di Bilancio 2019, rappresenta una delle misure più peculiari del sistema italiano di fiscalità di attrazione. La scelta del legislatore risponde a un disegno ben definito, ossia incentivare il trasferimento stabile in Italia di pensionati residenti all'estero, orientando tali flussi verso i Comuni del Mezzogiorno, con l'obiettivo di coniugare finalità fiscali, ...