Flat tax per i pensionati esteri: la disciplina del regime fiscale

Il regime pensato per i pensionati esteri è orientato ad incentivare il trasferimento stabile in Italia di pensionati residenti all'estero ma anche alla rivitalizzazione socio-economica delle aree interne e meridionali. Nel valutare l'efficacia concreta del regime occorre considerare sia le condizioni di accesso e la tassazione applicabile, sia il confronto con giurisdizioni estere potenzialmente più flessibili e generose, in un quadro normativo in continua evoluzione.