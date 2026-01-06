Previdenza

Fondi pensione, dal 1° luglio scatta l’adesione automatica

Nuove modalità di iscrizione per i neo assunti e ulteriori tipologie di prestazioni fruibili al momento del pensionamento

di Marco Piazza

A oltre undici anni dall’ultima riforma organica della previdenza complementare, la legge 199/2025 (Bilancio 2026) interviene nuovamente sull’assetto dei fondi pensione, introducendo una serie di modifiche mirate a rafforzarne la diffusione e l’efficienza, senza alterarne l’impianto di fondo, né il regime fiscale di favore che ne costituisce uno degli elementi qualificanti.

Il testo approvato dal Parlamento si muove lungo tre direttrici...

