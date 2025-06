Fondi pensione, salgono gli iscritti e il 19,9% è under 35

Un risultato complessivamente positivo. È quello realizzato nel 2024 dalla previdenza complementare. Con le risorse ”accumulate” che sono lievitate a 243,4 miliardi (+8,5%) e che diventano 368,1 miliardi includendo anche le Casse di previdenza; gli iscritti sono saliti a quasi 10 milioni (+4%) e i rendimenti cresciuti nei comparti azionari, in media, anche del 10,4% per fondi negoziali e fondi aperti e del 12,9% per i Pip, i Piani individuali pensionistici. Ma dalla relazione annuale della Commissione...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi