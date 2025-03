Fondirigenti, 10 milioni per le competenze strategiche

Dalle tensioni commerciali globali ai diversi approcci alle tematiche ambientali. Dall’intelligenza artificiale a un mercato del lavoro in rapida trasformazione. Sono queste alcune delle principali sfide che manager e imprese devono affrontare oggi. Non a caso a loro guarda il primo avviso 2025 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, appena pubblicato, dedicato proprio allo sviluppo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi